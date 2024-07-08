Головне за ніч та ранок понеділка, 8 липня: удар по Охматдиту, десятки загиблих і поранених внаслідок масованої ракетної атаки

Ранкова повітряна атака, 141 бойове зіткнення , бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибори у Франції.

Попередньо внаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинуло близько 20 людей, близько 50 поранено, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На цю мить відомо про 8 загиблих та щонайменше 25 постраждалих внаслідок атаки по Києву. “Наші служби на місцях роблять усе, щоб врятувати з-під завалів і надати допомогу людям”, ‒ сказав міністр.

Рятувальники, поліцейські, кінологи, вибухотехніки, психологи працюватимуть безперервно, поки не завершать пошуково-рятувальні роботи.

Під час масованої ракетної атаки росіян по Україні постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Києві. Під завалами є діти. "Київська дитяча лікарня Охматдит", – написали у МОЗ та опублікували відео із місця події. На відео видно, як триває розбір завалів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів дитячої лікарні, куди влучила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Керівник благодійної організації Save Ukraine Микола Кулеба повідомив, що найбільше від російської атаки постраждало токсикологічне відділення лікарні, а під завалами є діти. "Масштаби руйнувань жахливі: у приміщенні закладу не залишилося жодного цілого вікна. Хвилею від удару знесло кілька верхніх поверхів. Інформація щодо кількості потерпілих все ще уточнюється. Під завалами лікарні є діти", – написав він.

Згодом депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба написала, що, станом на 12.00 потрібна вода питна в літрових пляшках у великій кількості. За її словами, на місці достатньо людей, які допомагають розбирати завали.

Президент Зеленський повідомив, що точна кількість поранених і загиблих у "Охматдиті" наразі невідома.

За словами Зеленського, сьогодні під час масованої ракетної атаки Росія випустила понад 40 ракет різних типів, атакувавши Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Унаслідок ракетного удару по Києву є щонайменше восьмеро загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

На 12:28 кількість загиблих зросла з семи до восьми, повідомили в ДСНС. Рятувальники додали, що поранені 15 людей, до цього міністр внутрішніх справ писав про 25.

Рятувальні роботи тривають у Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

Більше інформації – в новині.

Унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Кривого Рогу загинуло 10 осіб, понад 30 людей отримали травми.

“Декілька влучань. Зокрема – по адміністративній будівлі промислового підприємства”, ‒ повідомляє міський голова Олександр Вілкул.

Триває ліквідація наслідків.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення. Найактивніші бойові дії велися на Покровському та Курахівському напрямках.

Авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 11 авіаударів по живій силі противника, уразили один пункт управління, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу та ОВТ окупантів, одну станцію зв’язку Р-441 «Ливень» та одну радіолокаційну станцію «Противник-ГЕ».

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 52 штурмові дії в районах населених пунктів Нью-Йорк, Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Лозуватське, Новоселівка Перша та Яснобродівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили ворожі атаки поблизу Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки, де ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 10 штурмів наших позицій в районі Водяного, Костянтинівки та Макарівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 окупантів та 40 бойових броньованих машин ворога. Від початку вторгнення армія РФ втратила близько 552 190 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

За офіційними даними, у другому турі парламентських виборів у Франції переміг альянс лівих сил "Народний фронт", який отримав 182 мандати.

Це робить його найбільшою групою у законодавчому органі, але ця цифра є значно меншою за 289 місць, які потрібні для абсолютної більшості.

Центристська коаліція Макрона отримала 163 місця, а ультраправа партія “Національне об’єднання” (RN) Марін Ле Пен та її союзники отримали 143 місця.

Подробиці – в новині.

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