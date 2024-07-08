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Унаслідок російських обстрілів Кривого Рогу загинуло 10 осіб, понад 30 людей травмовано

Війська окупантів влучило, зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства

Унаслідок російських обстрілів Кривого Рогу загинуло 10 осіб, понад 30 людей травмовано
Фото: скрин відео

Унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Кривого Рогу сьогодні загинуло 10 осіб, понад 30 людей отримали травми.

Про це повідомляє міський голова Олександр Вілкул.

“Декілька влучань. Зокрема – по адміністративній будівлі промислового підприємства”, ‒ йдеться у повідомленні.

Триває ліквідація наслідків.

“Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких”, ‒ зазначив очільник міста.

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  • Росіяни також атакували сьогодні Київ, внаслідок ракетного удару по столиці є щонайменше 7 загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. 
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