Унаслідок російських обстрілів Кривого Рогу загинуло 10 осіб, понад 30 людей травмовано

“Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких”, ‒ зазначив очільник міста.

“Декілька влучань. Зокрема – по адміністративній будівлі промислового підприємства”, ‒ йдеться у повідомленні.

Про це повідомляє міський голова Олександр Вілкул.

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