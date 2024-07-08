Унаслідок російських обстрілів Кривого Рогу загинуло 10 осіб, понад 30 людей травмовано

Унаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Кривого Рогу сьогодні загинуло 10 осіб, понад 30 людей отримали травми.
Про це повідомляє міський голова Олександр Вілкул.
“Декілька влучань. Зокрема – по адміністративній будівлі промислового підприємства”, ‒ йдеться у повідомленні.
Триває ліквідація наслідків.
“Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких”, ‒ зазначив очільник міста.
Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
- Росіяни також атакували сьогодні Київ, внаслідок ракетного удару по столиці є щонайменше 7 загиблих. Зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Святошинському, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.