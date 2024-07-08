Сьогодні, 8 липня, вранці ворог здійснив чергову атаку на Київ. Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.
Як повідомили у ДСНС, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. Повідомили про одного загиблого, 2 травмованих, пожежа на площі 50 м.кв.
У Деснянському районі горить будинок.
Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.
Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень. У КМВА уточнили, що йдеться про "Охматдит".
В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.На місці події працюють рятувальники.