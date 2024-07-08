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У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ

У Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів бізнес-центру.

У ДСНС показали наслідки ракетної атаки РФ на Київ
Наслідки атаки на Київ, 08.07.2024
Фото: ДСНС України

Сьогодні, 8 липня, вранці ворог здійснив чергову атаку на Київ. Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

Як повідомили у ДСНС, у Солом'янському районі внаслідок падіння уламків ракети сталося пошкодження 2 поверхів бізнес-центру. Руйнування на площі 1500 м.кв. Повідомили про одного загиблого, 2 травмованих, пожежа на площі 50 м.кв.

Наслідки атаки на Київ, 8.07.2024
Фото: ДСНС України
Наслідки атаки на Київ, 8.07.2024
Наслідки атаки на Київ, 8.07.2024
Фото: ДСНС України
Наслідки атаки на Київ, 8.07.2024
У Дарницькому районі уламок влучив в приватний житловий будинок. Жінка отримала поранення руки.

У Деснянському районі горить будинок.

Голосіївський район: пошкоджено гаражі, горять автомобілі.

Шевченківський район: сталось влучання уламків ракет в одну із лікарень. У КМВА уточнили, що йдеться про "Охматдит".

Наслідки атаки на Київ, 8.07.2024
Фото: ДСНС України
Наслідки атаки на Київ, 8.07.2024

В інших районах міста уламки впали на відкриту територію.На місці події працюють рятувальники.

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