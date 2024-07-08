Укренерго скасував обмеження електропостачання для всіх областей до 14:00

Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень.

Укренерго скасував обмеження електропостачання для всіх регіонів України сьогодні до 14:00.

У компанії пояснили, що диспетчерський центр “Укренерго” зафіксував споживання нижче прогнозного рівня. Зниження споживання вранці після вихідних та накопичений резерв в системі дали змогу зменшити обсяг обмежень.

На вечір, зі зростанням споживання і температури повітря, очікується збільшення обсягу обмежень. За прогнозом, з 19:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати 4 черги графіків відключень одночасно.

В інші години доби – по всій Україні діятимуть 3 черги відключень.