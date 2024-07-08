Вночі ППО збила три ворожі ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях

Всього ворог застосував шість ракет.

В ніч на 8 липня протиповітряна оборона збила три ворожі ракети у Житомирській та Черкаській областях.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що уночі 8 липня ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зокрема, РФ запустила 4 ракети Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Район пусків – повітряний простір Саратовської області РФ.

Також Росія атакувала територію України 2 балістичними ракетами «Іскандер-М». Райони пусків – Курська область Росії та Крим.

Фото: Повітряні сили України Збиті ракети

За результатами бойової роботи протиповітряною обороною знищено 3 крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.