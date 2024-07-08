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Вночі у Харкові уламки боєприпаса впали на будинок, постраждали дві жінки

Унаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Вночі у Харкові уламки боєприпаса впали на будинок, постраждали дві жінки
Наслідки російського обстрілу Харкова 3 липня, фото ілюстративне
Фото: Харківська обласна прокуратура

В ніч на 8  липня, о 00.32, унаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку. 

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані.Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані. 

Також пошкоджені господарчі споруди. 

3 липня Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля.

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