Вночі у Харкові уламки боєприпаса впали на будинок, постраждали дві жінки

В ніч на 8 липня, о 00.32, унаслідок падіння уламків боєприпасу в Основ'янському районі Харкова виникла пожежа в приватному будинку.

Про це повідомили начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Пошкоджені три приватних будинки, в одному з них була пожежа. Постраждалі дві жінки, обидві госпіталізовані.Постраждали дві жінки 50 та 75 років, госпіталізовані.

Також пошкоджені господарчі споруди.

3 липня Росія вдарила авіабомбами по Харкову, серед поранених - 8-річний хлопчик і немовля.