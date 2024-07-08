Захисники ліквідували 1200 окупантів та 40 бойових броньованих машин ворога

Протягом доби українські захисники ліквідували 1200 окупантів, 40 бойових броньованих машин та 29 артилерійських систем ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 552 190 (+1200) осіб,
- танків ‒ 8171 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,
- артилерійських систем – 14966 (+29) од,
- РСЗВ – 1115 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
- літаків – 361 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2353 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,
- спеціальна техніка ‒ 2503 (+8).
Дані уточнюються.
За тиждень з 30 червня по 7 липня втрати російських окупантів склали близько 8290 осіб особового складу та понад 1400 одиниць техніки та озброєння.