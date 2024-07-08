Росія тримає у Чорному та Середземному морях три ракетоносії загальним залпом до 28 "Калібрів".

Про це йдеться у звіті ВМС.

В Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

У Азовському морі перебувають 3 ворожі кораблі, але носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

У Середземному морі присутні 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Фото: ВМС

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

У ВМС заявили, що Чорноморський флот Росії змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки Києва.