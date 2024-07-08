Росія тримає у Чорному та Середземному морях три ракетоносії загальним залпом до 28 "Калібрів".
Про це йдеться у звіті ВМС.
В Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
У Азовському морі перебувають 3 ворожі кораблі, але носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
У Середземному морі присутні 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
У ВМС заявили, що Чорноморський флот Росії змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки Києва.