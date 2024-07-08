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​Росія тримає у Чорному та Середземному морях три ракетоносії

Загальний залп ворожих кораблів складає до 28 "Калібрів".

​Росія тримає у Чорному та Середземному морях три ракетоносії
Фото ілюстративне
Фото: з відкритих джерел

Росія тримає у Чорному та Середземному морях три ракетоносії загальним залпом до 28 "Калібрів".

Про це йдеться у звіті ВМС.

В Чорному морі знаходиться 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

У Азовському морі перебувають 3 ворожі кораблі, але носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

У Середземному морі присутні 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Фото: ВМС

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.

 Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

У ВМС заявили, що Чорноморський флот Росії  змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки Києва.

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