Неїжпапа: Росія втрачає військово-морський центр у Криму

Російські військові кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря площею майже 25 000 квадратних кілометрів.

Чорноморський флот Росії змушений перебазувати майже всі свої боєздатні військові кораблі з окупованого Криму в інші місця, а його головний військово-морський центр стає неефективним через атаки Києва.

Про це заявив командувач ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа у інтерв'ю Reuters.

За його словами, українські атаки завдали серйозної шкоди базі в Севастополі, яка слугувала окупантам логістичним центром для ремонту, технічного обслуговування, навчання та зберігання боєприпасів.

Неїжпапа додав, що Україна, яка не має у своєму розпорядженні великих військових кораблів, тому для ураження російських суден використовувала безекіпажні катери, які несли вибухівку, а також обстрілювала військові цілі ракетами Storm Shadow і ATACM.

"Практично всі основні боєздатні кораблі виведені противником з головної бази Чорноморського флоту, і кораблі зберігаються в Новоросійську, а частина з них – в Азовському морі", – сказав він.

За його словами, російській військово-морській базі у Новоросійську на східному узбережжі Чорного моря не вистачає великих об’єктів кримського Севастополя, який служив місцем зберігання та завантаження крилатих ракет, які використовували її військові кораблі для нанесення повітряних ударів по Україні.

Неїжпапа зазначив, що Україна знищила або пошкодила 27 військово-морських кораблів, у тому числі п'ять, які, за його словами, були знищені морськими мінами, встановленими українськими безпілотниками біля Севастопольської бухти.

Також командувач ВМС повідомив, що Чорноморський флот зараз в основному використовується для матеріально-технічного забезпечення, невеликого контролю за прибережними територіями та для атаки "калібрами" по Україні.

Російські військові кораблі не заходять у північно-західну частину Чорного моря площею майже 25 000 квадратних кілометрів.

Віце-адмірал наголосив, що поставка американських винищувачів F-16, яку очікують найближчим часом, стане поштовхом для позбавлення Росії повного контролю повітряного простору над Чорним морем.

"F-16 з відповідним озброєнням зможуть відкидати російські військові літаки. Північно-західна частина Чорного моря, зокрема коридор для цивільних суден, буде майже на 100% захищена", – сказав він.

Неїжпапа наголосив, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який наразі включає морські перевезення лише з трьох основних портів Одеси, включивши в нього порти Миколаєва та Херсона, але зараз Росія контролює Кінбурнську косу, яка виступає вздовж цієї траси.

За його словами, цивільні судна супроводжуються патрульними катерами в деяких районах для захисту від мін, а протиповітряна оборона забезпечує прикриття як портів, так і коридорів.