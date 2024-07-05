У ГУР розповіли, чи зможе Росія захиститись від морських дронів Magura V5

Розвідка уважно готується до операцій на різних відтинках, зокрема і в морській акваторії.

У ГУР прокоментували, чи зможе Росія захиститися від морських дронів Magura V5.

Про це розповів речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише Армія Inform.

"Magura буде дивувати. І ворог не стоїть на місці. Він захищається, посилює певні морські фортифікації", – сказав речник. За його словами, спецпідрозділи ГУР МОУ уважно готуються до наступних операцій на різних відтинках, зокрема і в морській акваторії.

"Українські Сили безпеки і оборони ефективно витісняють чорноморський флот з української акваторії і далі від Криму. Змушують ховатися в новоросійську, де нещодавно так само був яскравий гуркіт, і по інших місцях, і використовувати для своїх ворожих цілей, в тому числі і Азовське море", – розповів Юсов.

Він додав, що безпілотники Magura V5 змінюються, вдосконалюються, і кожна нова операція відрізняється від попередньої.

"І, звичайно, постійно удосконалюються і працюють над зміною тактики оператори – це фахівці спецпідрозділу Group 13 Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – зазначив він.

За його словами, Magura – це багатоцільова платформа, яку можна ефективно використовувати як ударний морський дрон, а також як засіб для евакуацій і розвідки.