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Три подруги-корегувальниці на Одещині "здали" ворогу сім об'єктів за $500

Жінки "полювали" на військові та медичні об'єкти області.

Три подруги-корегувальниці на Одещині "здали" ворогу сім об'єктів за $500
Зрадниці на Одещині
Фото: Офіс генпрокурора

Повідомили про підозру трьом подругам-коригувальницям ворожих атак по військових та медичних об’єктах в Одесі.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

Підозрювані під кураторством співробітника ФСБ РФ збирали інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ та важливих інфраструктурних об’єктів в Одесі.

Організатором агентурної мережі виявилася 23-річна місцева жителька. До злочинної діяльності, за вказівкою куратора, вона залучила двох своїх подруг, які також підтримували дії агресора. Вони власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ.

Упродовж декількох місяців трійця збирала та надсилала через месенджер текстові повідомлення, фото- та відеофайли і скріншоти Google Maps з місцями дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, госпіталів та ППО. Учасниці мережі встигли проінформувати окупантів про щонайменше 7 об’єктів.

За свою «роботу» жінки встигли отримати 500 доларів США. Також у разі окупації Одещини вони розраховували зайняти керівні «посади» в управлінні торгівлі.

Підозрюваних затримали під час того, як вони збирали інформацію про місце розташування одного з військових підрозділів. Вилучено мобільні телефони з доказами їх розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури організатору та учасникам агентурної мережі повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)", – зазначили у прокуратурі. 

Наразі за клопотаннями прокурорів їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Служба безпеки на Одещині затримала пару "молодят", учасників агентурної мережі ФСБ, які коригували ракетно-дронові удари РФ по військовій інфраструктурі Сил оборони.

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