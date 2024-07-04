Затримали "молодят", які коригували удари РФ по військовій інфраструктурі Одещини

Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Служба безпеки затримала пару "молодят", учасників агентурної мережі ФСБ, які коригували ракетно-дронові удари РФ по військовій інфраструктурі Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, група діяла в Одеській та Дніпропетровській областях. За завданням російської спецслужби 23-річний одесит і його 18-річна наречена розвідували локації прикордонних загонів морської охорони, які обороняють акваторію портового міста.

Щоб отримати розвіддані, фігуранти обходили місцевість під виглядом прогулянок наречених і фотографувались на фоні «потрібних» об’єктів. З отриманих відомостей зрадник готував агентурний «звіт» для свого куратора з управління фсб по Східному військовому округу РФ, особу якого СБУ вже встановило.

Фото: СБУ Зрадники готували атаки на Одещину

У разі отримання актуальної розвідінформації окупанти планували використати її для повітряних ударів по місцях базування українських захисників. Втім, СБУ зірвала ворожий задум і затримала фігурантів на гарячому, коли вони шпигували поблизу потенційної цілі.

Крім того, одесит також мав завдання розклеїти по місту 100 провокаційних листівок проти мобілізації та підпалити місцеву електропідстанцію.

За даними слідства, молодик потрапив у поле зору окупантів у травні цього року через анонімні чати в Телеграм-каналі, де обговорюють питання ухилення від мобілізації. Після вербування він залучив до підривної діяльності свою подругу.Під час обшуків в помешканні затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів. Також виявлено банківську картку, на яку надходили гроші від ФСБ, та партію антиукраїнських листівок.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії його спільниці кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі агент перебуває під вартою, щодо його спільниці вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла в Одесі. До складу ворожого осередку входило двоє військових та їхня спільниця.