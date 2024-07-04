Головне за ніч та ранок четверга, 4 липня: нічна ворожа атака дронів, обстріли Харківщини, наслідки ударів по Дніпру

У ніч на 4 липня українська протиповітряна оборона збила 21 ворожий "шахед" у межах шести областей.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук. Він зазначив, що вночі противник атакував 22-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Ворожі дрони летіли із Курської області Росії.

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram розповіла про наслідки нічної російської атаки із застосуванням "шахедів".

Ворог запустив безпілотники із Курської області. До столиці вони наближалися хвилями та з різних напрямків. Проте завдяки роботі сил протиповітряної оборони жоден ударний дрон до Києва так і не долетів. Усі вони були знищені ще на підступах до міста.

За словами керівника КМВА Сергія Попка, у Києві - без жертв та руйнувань, життєдіяльність столиці не порушена.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1200 російських окупантів, 65 артилерійських систем ворога та 2 системи ППО. Загалом Росія вже втратила в Україні 547 470 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі окупанти атакували Куп'янський та Харківський райони Харківської області. Через обстріли постраждало троє людей. За добу ворог вдарив по області 36 КАБами, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема на світанку 4 липня о 05:10 в с. Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік.

Зросла кількість загиблих після атаки РФ на Дніпро 28 червня. Під завалами зруйнованого окупантами будинку виявили тіло жінки.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. "Вночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару", – написав він у телеграмі.

Також у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей.

"Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог", – додав Лисак.

Журналіст Такер Карлсон, відомий у Сполучених Штатах своїми ультраконсервативними та конспірологічними поглядами, лояльною до Росії позицією та прихильністю до Дональда Трампа, у своєму акаунті в мережі X анонсував інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Карлсона, спроби домовитися про спілкування з главою української держави його команда здійснювала упродовж двох років. А особливо активно запити на адресу офіційного Києва надсилали після того, як у лютому Карлсон їздив до Москви, щоб записати інтерв'ю з диктатором Путіним.

Пропагандист називає своєю метою "донесення до американців вкрай важливої інформації про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі". Карлсон сподівається, що зможе оприлюднити інтерв'ю "вже скоро".

Офіс Президента не повідомляв про те, що Володимир Зеленський спілкувався з Такером Карлсоном чи має такий намір.

Президент США Джо Байден провів онлайн-зустріч з членами свого передвиборчого штабу, під час якої запевнив їх у незмінності планів щодо переобрання на другий термін.

Як пише Reuters, під час спілкування Байден чітко заявив "Я буду балотуватися".

Те ж саме повідомлення президент готується передати і високопоставленим демократам, з якими у нього також заплановано спілкування на вечір середи за східноамериканським часом.

На тлі цього перші результати опитувань після провальних з боку Байдена дебатів демонструють відчутну перевагу Дональда Трампа. Wall Street Journal оцінюють шанси кандидатів як 48% проти 42% на користь республіканця. За підрахунками Times, 49% американців зараз готові голосувати за Трампа, в той час як Байдена підтримують 43%.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!