На Чернігівщині через влучання "шахеда" без світла майже 6000 споживачів

Ворожий безпілотник влучив у один із об'єктів області.

У Чернігівській області через влучання ворожого "шахеда" без електропостачання залишилися майже 6000 споживачів.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

"Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий шахед влучив в один з обʼєктів області", – йдеться у повідомленні.

Станом на ранок без електропостачання залишаються 5963 споживачі.

Енергетики працюють над відновленням.

В ніч на 4 липня українська протиповітряна оборона збила 21 ворожий "шахед" у межах шести областей.