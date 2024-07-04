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На Чернігівщині через влучання "шахеда" без світла майже 6000 споживачів

Ворожий безпілотник влучив у один із об'єктів області.

На Чернігівщині через влучання "шахеда" без світла майже 6000 споживачів
Фото ілюстративне
Фото: МВС у Telegram

У Чернігівській області через влучання ворожого "шахеда" без електропостачання залишилися майже 6000 споживачів.

Про це повідомили у Чернігівській ОВА.

"Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий шахед влучив в один з обʼєктів області", – йдеться у повідомленні. 

Станом на ранок без електропостачання залишаються 5963 споживачі.

Енергетики працюють над відновленням.

В ніч на 4 липня українська протиповітряна оборона збила 21  ворожий "шахед" у межах шести областей.

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