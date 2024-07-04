КМВА: Сили ППО знищили усі дрони на підступах до Києва

Безпілотники заходили на столичний регіон хвилями з різних напрямків.

Київська міська військова адміністрація на своїй сторінці у Telegram розповіла про наслідки нічної російської атаки із застосуванням "шахедів".

Ворог запустив безпілотники із Курської області. До столиці вони наближалися хвилями та з різних напрямків.

Проте завдяки роботі сил протиповітряної оборони жоден ударний дрон до Києва так і не долетів. Усі вони були знищені ще на підступах до міста.

За словами керівника КМВА Сергія Попка, у Києві - без жертв та руйнувань, життєдіяльність столиці не порушена.