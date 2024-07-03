На Херсонщині затримали підозрюваних у торгівлі зброєю

Чоловіки відшукували на деокупованій Херсонщині території, де відбувалися бойові дії, шукали там зброю і боєприпаси, які потім продавали.

Співробітники поліції Херсонської області вилучили арсенал зброї та боєприпасів у групи осіб, яких підозрюють у торгівлі зброєю.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“П’ятеро жителів Дніпропетровської області відшукували на деокупованій Херсонщині території, де відбувалися бойові дії. На цих позиціях фігуранти проводили роботи з пошуку зброї та боєприпасів, які згодом збували”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці повідомили, що організатор групи та найактивніший її учасник затримані та перебувають в умовах СІЗО.

За даними поліції, групу організував 34-річний житель Апостолового Дніпропетровської області. Він залучив до групи ще чотирьох одномістян віком від 28 до 37 років.

Поліцейським відомо про чотири факти збуту зброї з початку 2024 року.

В січні організатор за 63 тис. гривень збув ручний кулемет Калашникова, магазин до нього та набої в кількості 1090 шт.

Через місяць керівник групи разом із 28-річним її учасником за 75 тис. гривень продали кулемет Калашникова танковий та станину до нього.

В березні ці ж двоє чоловіків продали реактивну протитанкову гранату РПГ-30, малогабаритний реактивний вогнемет МРО-А, ще три гранатомети, три постріли до РПГ-7 та два стартові порохові заряди до РПГ-7. Все це коштувало 75 тис. гривень.

Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили та вилучили гранату РГН, автомат Калашникова з магазином, майже тисячу набоїв різного калібру до стрілецької зброї, три снаряди калібру 30 мм, чотири підривачі, два балістичні ковпаки з півдривачами від снаряду до РСЗВ "Ураган", сім сигнальних патронів, дві димові шашки та транспортувальний контейнер із ракетою всередині.