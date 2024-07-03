Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) затримали чергову групу бажаючих нелегально втекти за кордон.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Кожен сплатив переправникам від 7 до 10 тисяч доларів. От тільки це виявилися марно викинуті гроші, адже уся їхня “подорож” обмежилася прогулянкою пшеничним полем, посеред якого чоловіків і затримали прикордонники”, - розповіли в ДПСУ.

Прикордонники уточнили, що нелегали намагались перетнути кордон з Угорщиною.

Під час затримання двоє з нелегалів намагались втекти.

На затриманих чекає адміністративне покарання, а на організаторів їх втечі – кримінальне.