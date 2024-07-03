Російська армія атакувала село Приозерне на Херсонщині, троє постраждалих

В селі Приозерне Херсонського району через російський обстріл травмувались троє чоловіків. Батько і син на момент удару перебували в автомайстерні, пізніше до лікарів звернувся ще один постраждалий.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На момент удару вони знаходились в автомайстерні. Снаряд від граду залетів всередину, але, на щастя, не розірвався. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба й ніг. В його 19-річного сина також діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук", — ідеться у повідомленні.

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого через ворожий удар по Приозерному. До лікарні звернувся чоловік, 47 років. У постраждалого мінно-вибухова травма, струс головного мозку, а також перелом та уламкове поранення ноги.

Російська армія упродовж дня завдала удари по Херсону. Поранень зазнали чотири людини.