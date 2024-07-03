Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
Ситуація на фронті. Ложка меду в діжці з чим?
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
ЗМІ: Трамп планує реорганізацію НАТО і готовий віддати Путіну українські території
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
На заході України викрили "реабілітаційні центри", де незаконно утримували 35 людей
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Американські генерали закликали змінити стратегію війни - "інакше Україні не виграти"
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Повітряні сили підтвердили удар по Криму з авіації
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія атакувала село Приозерне на Херсонщині, троє постраждалих

Чоловіки зазнали множинних травм через обстріли.

Російська армія атакувала село Приозерне на Херсонщині, троє постраждалих
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

В селі Приозерне Херсонського району через російський обстріл травмувались троє чоловіків. Батько і син на момент удару перебували в автомайстерні, пізніше до лікарів звернувся ще один постраждалий.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"На момент удару вони знаходились в автомайстерні. Снаряд від граду залетів всередину, але, на щастя, не розірвався. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба й ніг. В його 19-річного сина також діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранення рук", — ідеться у повідомленні. 

Пізніше стало відомо про ще одного постраждалого через ворожий удар по Приозерному. До лікарні звернувся чоловік, 47 років. У постраждалого  мінно-вибухова травма, струс головного мозку, а також перелом та уламкове поранення ноги. 

Російська армія упродовж дня завдала удари по Херсону.  Поранень зазнали чотири людини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies