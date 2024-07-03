NYT: Байден розуміє, що може не врятувати свою кандидатуру на президентських виборах

Президент США Джо Байден розуміє, що йому, можливо, не вдасться врятувати свою кандидатуру на виборах, якщо найближчими днями він не переконає громадськість у тому, що готовий до роботи на цій посаді, повідомляє The New York Times із посиланням на джерело.

Байден усе ще активно бореться за переобрання. Він усвідомлює, що його наступні кілька появ на публіці мають пройти добре, зокрема заплановане інтерв'ю з Джорджем Стефанопулосом з ABC News, а також передвиборчі заходи в Пенсильванії та Вісконсині.

"Він знає, що якщо матиме ще дві такі події, ми опинимося в іншому місці", - заявив співрозмовник NYT, маючи на увазі невдалі для Байдена дебати із Дональдом Трампом.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що така інформація "абсолютно хибна".

Видання зазначає, що позиція Байдена є першою публічною ознакою того, що президент серйозно розмірковує про те, чи зможе він відновитися після невдалого виступу на дебатах. Зростають побоювання щодо його життєздатності як кандидата і того, чи зможе він залишатися президентом ще чотири роки.

Один із радників радник президента сказав, що Байден "прекрасно усвідомлює політичні проблеми, що стоять перед ним".

Він не спішив після дебатів заспокоювати ключових осіб своєї партії, а також спонсорів, натомість зосередився на розмовах із радниками і представниками своєї сім'ї.

Одному зі співрозмовників Байден сказав, що готовий до такого розвитку подій, при якому плани відійти від свого виступу на дебатах і знову переключити увагу на Трампа можуть не спрацювати. А декілька союзників чинного президента США підкреслили, що президент все ще перебуває у боротьбі за своє політичне життя і значною мірою розглядає цей момент як шанс повернутися зі небуття, як це він робив багато разів протягом своєї пів столітньої кар'єри. Водночас Байден чітко усвідомлює свою складну боротьбу за те, щоб переконати виборців, спонсорів та політичний клас у тому, що його виступ на дебатах із Трампом був швидше за все аномалією.