«Не поводьмося як діти, Джо». Байден програв у найгірших дебатах в історії: як це було і про що говорили кандидати

Президент Байден на дебати , які, до слова, він сам ініціював, мав просте завдання: бути жвавим і компетентним. Фактично переконати виборців, що вік не перешкоджатиме йому бути ефективним на посаді президента США в наступні чотири роки. Завдання він провалив. Немічність чинного господаря Білого дому така очевидна, що представники його партії публічно розмірковують про необхідність замінити його у президентській гонці.

Фото: EPA/UPG Джо Байден і Дональд Трамп провели перші президентські теледебати

Не добирали слів і медіа.

Уже через кілька хвилин після дебатів на CNN ведучі каналу відкрито обговорювали можливість заміни Байдена у виборчій гонці.

«Об’єктивно Байден продемонстрував найслабший результат відтоді, як Джон Ф. Кеннеді й Річард Ніксон започаткували традицію теледебатів у 1960 році», — констатував Стівен Коллінсон, старший репортер CNN у Білому домі.

«Найгірші дебати в історії», — Politico.

«Нестабільний, невдалий виступ президента Байдена на дебатах змушує демократів говорити про те, щоб замінити його на виборах», — The New York Times.

«Здавалося, Байденові було тяжко, особливо на початку. Він весь час роззявляв рота, коли стояв, слухаючи Трампа, і деякі його відповіді видавалися не до теми. Він відповів на запитання про аборти, одну з його сильних сторін, і заговорив про імміграцію, одну з його слабких сторін», — The Washington Post.

«Упродовж кількох місяців багато демократів стверджували, що 81-річний президент придатний для другого терміну. Але після дебатів деякі стратеги, донори й радники донорів від Демократичної партії заявили, що шоковані виглядом Байдена, який, за їхніми словами, підштовхнув приватні дискусії про його заміну на президентських виборах», — The Wall Street Journal.

Один соратник Байдена сказав WSJ, що мусив кілька разів вимикати телевізор, інший додав, що виступ чинного президента США зробив 78-річного Трампа, який повторював неправду впродовж 90-хвилинних дебатів, «схожим на державного діяча».

Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS Президент США Джозеф Байден під час дебатів

Девелопер з Філадельфії Марк Буелл, з чільних донорів Демократичної партії, після дебатів публічно заявив, що Байден повинен серйозно подумати, чи найкращий він кандидат на вибори. «Керівники партії зобов’язані піти в Білий дім і чітко показати, що думає Америка, тому що тут на карту поставлена демократія і ми всі нервуємо», — заявив він.

Натомість республіканці виступом свого кандидата цілком задоволені. Хоч Дональд Трамп традиційно багато фантазував, висловивши кілька неправдивих тверджень, демонстрував надмір емоцій і відмовився однозначно сказати, чи погодиться з результатами виборів 2024 року, його перевага над опонентом, хоча б у жвавості реакції, була очевидною.

Опитування CNN за підсумками дебатів засвідчило, що 67 % респондентів віддали перевагу Трампові, 33 % — Байдену. При цьому частка прихильників Демократичної партії, які впевнені у здатності Байдена керувати країною, упала з 54 % перед дебатами до 39 % після них. Утім 81 % опитаних виборців, які спостерігали за дебатами, зазначили, що вони не вплинули на їхній вибір, у 14 % переконання похитнулися, і 5 % сказали, що вони передумали.

Фото: EPA/UPG Прихильники демократів дивляться дебати

Загалом же обидва кандидати продемонстрували геть невисокий рівень дискусії, а суперечки, хто з них краще грає в гольф, були відчутно змістовнішими порівняно зі сварками про глобальну безпеку.

Переповідати дискусію немає сенсу, дебати, якщо є охота, можна переглянути тут:

Дозволю собі звернути увагу на кілька показових моментів.

1. Трамп і Байден не потисли один одному руки й не розмовляли під час рекламних пауз.

Така поведінка чудово ілюструє не лише ставлення чільних американських політиків один до одного, а й глибину розколу між двома політичними таборами.

2. Обидва політики надто часто вдавалися до персональних образ. Байден — частіше.

Джозеф Байден заявив, що в його опонента «мораль кота з провулка»: «Скільки мільярдів доларів цивільних штрафів ви винні за розбещення жінки в публічних місцях? За те, що ви робили цілий ряд речей, займалися сексом з порнозіркою... поки ваша дружина вагітна?». А ще впродовж дискусії називав його «засудженим злочинцем» і «скиглієм».

Байден також закинув Трампу, що той називав американців, які загинули на війні, «невдахами» та «лохами» (сам Трамп стверджує, що таких порівнянь не робив). Згадуючи свого сина, покійного Бо Байдена, офіцера армії, Байден сказав: «Мій син не був невдахою. Він не лох. Ти лох. Ти невдаха».

Цей пасаж, вочевидь, так сподобався лідерові вільного світу, що він навіть написав пост про те, що Трамп — «лох і невдаха».

Donald Trump is a sucker and a loser. pic.twitter.com/vzaWRqevN7 — Joe Biden (@JoeBiden) June 28, 2024

3. За підрахунками американських фактчекерів, Трамп упродовж дебатів зробив понад тридцять неправдивих заяв, Байден — дев’ять.

Кілька з них стосувалися України. Зокрема, Дональд Трамп сказав, що США надали Україні більше допомоги, ніж Європа, і що президент Зеленський — «найкращий продавець», оскільки щоразу повертається зі США, отримавши там 60 мільярдів доларів.

4. Дональд Трамп заявив, що не блокуватиме рішення Верховного суду про право на медикаментозне переривання вагітності.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп на перших президентських теледебатах

Це доволі несподівана заява для кандидата, більшість виборців якого консерватори. Утім навряд чи вони відвернуться від нього, зате Трамп спробує перетягнути на свій бік незалежних виборців, яких лякали ультраконсервативні погляди соратників Трампа на аборти.

5. Байден часто втрачав нитку своїх думок і мав збентежений вигляд.

Оскільки команда готувала його до дебатів упродовж тижня, відпрацьовуючи різні сценарії та заготовки, це геть поганий сигнал.

Фото: EPA Президент Байден під час дебатів

Мабуть, найпоказовіший момент, коли чинний президент США намагався розповісти про охорону здоров’я.

«Гарантуємо, що ми можемо зробити так, аби кожна одинока людина мала право на те, що я міг зробити з…. Ковід — вибачте, з... Маючи справу з усім, з чим ми маємо справу — подивіться, якщо... ми нарешті перемогли Medicare». (Medicare — програма державного медичного страхування у США.)

Коли час Байдена добіг і модератор передав слово Трампові, той вдало зачепив опонента: «Ну, він правий, він справді переміг Medicare».

Згодом Джозеф Байден видав геть плутану та незв’язну тираду про мігрантів.

«Я справді не знаю, що він сказав у кінці цього речення, — відреагував Трамп, коли йому дали можливість відповісти. — Я теж не думаю, що він знає, що сказав».

Україна в порядку денному

А тепер кілька слів про найважливіше — про те, як кандидати у президенти США бачать розв'язання безпекових викликів. Зокрема, в контексті російської агресії.

За версією Трампа, у поширенні конфліктів в останні роки винен чинний президент.

«Увесь світ вибухає під ним», — зазначив він.

У відповідь Байден пожартував: «Я ніколи в житті не чув стільки дурниць». І нагадав, що Трамп погрожував вийти з НАТО і поступався Путіну. Трамп у відповідь заявив, що якби у США «був справжній президент, Путін не напав би на Україну».

«Він знав, що зі мною не можна грати в ігри», — сказав 45-й президент США.

Відповідаючи на запитання про слова Путіна щодо умов припинення війни, Трамп назвав їх неприйнятними й традиційно заявив, що закінчить війну ще до своєї інавгурації.

«Я врегулюю цю війну між Путіним і Зеленським як обраний президент. Перш ніж заступлю на посаду 20 січня, я врегулюю цю війну», — заявив він.

Байден у відповідь назвав Путіна «воєнним злочинцем».

«Він хоче всю Україну. Ось чого він хоче, — зазначив чинний президент США. — І тоді ви думаєте, що він на цьому зупиниться? Як ви думаєте, він зупиниться, коли забере Україну? Як ви думаєте, що станеться з Польщею, Білоруссю? Що, на вашу думку, станеться з цими країнами НАТО?».

Упродовж дебатів Трамп часто повертався до теми виведення американських військ з Афганістану 2021 року, назвавши його «найганебнішим днем в історії США».

Він також пов’язав з ним вторгнення Росії в Україну, стверджуючи, що Путін «спостерігав» за діями США і вихід з Афганістану стимулював його діяти агресивніше.

Замість висновків

Фото: EPA/UPG Джо Байден і Дональд Трамп під час президентських теледебатів

Ближче до кінця дебатів обидва кандидати раптом посперечалися, хто з них краще грає у гольф.

Трамп похвалився виграшем двох клубних чемпіонатів. Байден запропонував зіграти, якщо його опонент зможе сам підняти свою сумку з ключками.

«Коли я був віцепрезидентом, знизив свій гандикап до шести», — похвалився у відповідь Байден. (Гандикап — числовий показник здібностей гравця в гольф. Кращі гравці мають нижчі гандикапи.) «Це найбільша брехня, що він мав шість гандикапів», — спалахнув Трамп. «Я мав вісім гандикапів», — сказав Байден. «Я бачив його розмах. Я знаю ваші рухи», — відповів Трамп. Потім він трохи отямився: «Не поводьмося як діти, Джо».