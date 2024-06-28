Австрія візьметься будувати за 70 млн євро газогін, аби зменшити залежність від російського газу

Проєкт дозволить забезпечити доступ до джерел газу з північно-західної Європи.

Фінансовий комітет Національної ради Австрії ухвалив рішення виділити 70 млн євро для будівництва 40-кілометрового газопроводу "WAG Loop".

Про це повідомив міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер, передає "Укрінформ".

Це газопровід має зменшити залежність країни від російського газу та забезпечити доступ до джерел блакитного палива із північно-західної Європи.

За словами Бруннера, паралельна транспортна лінія збільшить транспортні потужності з Німеччини. Крім того, це дозволить у майбутньому використовувати нитку газопроводу для транспортування водню.

Після рішення фінансового комітету Нацради австрійське міністерство фінансів укладе відповідну угоду з компанією Gas Connect Austria (GCA), яка будуватиме газогін.

Газопровід завдовжки 40 км будуватимуть уздовж West-Austria-Gasleitung на ділянці між Оберкаппелем і Бад-Леонфельденом у Верхній Австрії. Це дозволить збільшити на 30% прокачку газу із заходу на схід газопроводом WAG. Він раніше був спроєктований під прокачування російського газу із сходу на захід.

Газогін мають збудувати за рік, а загалом термін реалізації проєкту становить орієнтовно 3,5 роки.