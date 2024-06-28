Під санкції ЄС потрапили російські "Трансконтейнер" і фірми, пов'язані з олігархом Дерипаскою

Євросоюз запровадив санкції щодо чотирьох пов'язаних із Росією компаній та їхнього керівництва.

Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.

У переліку - одна з найбільших транспортних компаній у РФ "Трансконтейнер" і її гендиректор Михайло Концерєв, а також "Титул" і його власник Дмитро Бєлоглазов, "Іліадіс" і "Расперія Трейдинг Лімітед".

Дохід "Трансконтейнер" зростав протягом усього 2023 року, а в другому півріччі 2023 року зафіксували зростання транзитних перевезень, що пов'язано насамперед із потоком білоруських вантажів через порти північного заходу Росії. Фірма також погодилася надавати свої послуги на новому терміналі особливої економічної зони "Алабуга", яка співпрацює з Міністерством оборони і тилу Ірану для пошуку місця виробництва "шахедів".

Крім того, "Трансконтейнер" бере участь у незаконних схемах торгівлі зброєю з КНДР.

Белоглазов є власником ТОВ "Титул", яке, своє чергою, створило дочірню компанію "Іліадіс" для придбання частки олігарха Олега Дерипаски у міжнародній компанії "Расперія Трейдінг Лімітед". Расперія при цьмоу володіє 28,5 млн. акцій європейської компанії STRABAG.

За даними ЄС, Дерипаска скоординував складну схему ухилення від санкцій із Бєлоглазовим, щоб продати заморожені акції STRABAG.