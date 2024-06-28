У Данії завершилося навчання 50 українців, які готують прийом перших F-16

У Данії мають пройти підготовку близько сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. З них 50 з них вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.

Про це розповів командувач ВПС Данії Ян Дам, пише "Європейська правда".

Йдеться про спеціалістів для виконання допоміжних завдань: механіків, фахівців з озброєння і наземний персонал для українських авіабаз.

"Наразі ми завершили підготовку перших 50, більшість з яких повернулися додому, щоб допомогти у підготовці (прийому) перших бойових літаків. Одразу після літніх канікул ми візьмемося за наступні 50", – сказав Ян Дам.

За його словами, перша партія пілотів ще не повністю підготовлена, але "перші дуже близькі до того, щоб бути готовими".

Він також закликав всі сторони не ставити занадто високі очікування щодо прибуття винищувачів F-16 в Україну.