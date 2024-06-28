В аеропорту Нью-Делі обвалилася частина навісу. Є загиблий і поранені

Навіс терміналу та деякі опорні балки впали через сильні передмусонні дощі.

У міжнародному аеропорту імені Індіри Ганді в Нью-Делі сьогодні зранку обвалилася частина навісу, убивши одну людину та поранивши ще вісьмох.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на інформацію влади.

У Делі пройшли сильні дощі, а після довгого періоду спеки та екстремальних температур настав щорічний мусон. Злива паралізувала місто, затопивши дороги та спричинивши затори.

Навіс і деякі опорні балки впали в зоні вильоту внутрішніх рейсів терміналу № 1 близько 5 години ранку, пошкодивши автомобілі в зоні посадки та висадки. Усі вильоти рейсів із терміналу, де стався інцидент, тимчасово призупинили.

Рятувальники розчищали завали та шукали тих, хто застряг, повідомила адміністрація аеропорту.

На відео місцевих новин показано таксі, що застрягло під обваленим стовпом.

Інші термінали працювали у звичайному режимі.

Міністр цивільної авіації К. Раммохан Найду заявив, що він “особисто спостерігає за інцидентом обвалення даху в аеропорту Т1 Делі”.

У березні прем'єр-міністр Нарендра Моді урочисто відкрив нову частину терміналу. Очікуючи, що опозиція використає інцидент проти уряду Моді, Найду роз’яснив, що зруйнувалася стара будівля, відкрита в 2009 році.

Personally monitoring the roof collapse incident at T1 Delhi Airport. First responders are working at site. Also advised the airlines to assist all affected passengers at T1. The injured have been evacuated to hospital. Rescue operations are still ongoing. — Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) June 28, 2024