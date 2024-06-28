Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Понад 140 нардепів не поставили підписи на підтримку законопроєкту про заборону УПЦ МП. Поіменний список
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
Графіки відключень світла в п'ятницю діятимуть усю добу, - ДТЕК
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
У Києві стався вибух на трансформаторній підстанції (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Росіяни обстріляли Україну "Калібрами" та "Кинджалами" (доповнено)
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Роздають мільйони, але не всім. Як отримати гроші на генератори й сонячні станції
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Філашкін – Зеленському: третя лінія оборони в Донецькій області готова на 90%
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Буде ще гірше чи вже нема куди? Якими є ризики закону про лікарське самоврядування для всієї країни
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Нардепка Марченко у суді розповіла, чому викинула гроші за паркан, коли до неї додому завітали детективи НАБУ
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
Поможіть бактеріям берегти ваше здоров’я: про мікробіом від рота до кишківника
ГоловнаСвіт

В аеропорту Нью-Делі обвалилася частина навісу. Є загиблий і поранені

Навіс терміналу та деякі опорні балки впали через сильні передмусонні дощі.

У міжнародному аеропорту імені Індіри Ганді в Нью-Делі сьогодні зранку обвалилася частина навісу, убивши одну людину та поранивши ще вісьмох.

Про це пише Німецька хвиля з посиланням на інформацію влади.

У Делі пройшли сильні дощі, а після довгого періоду спеки та екстремальних температур настав щорічний мусон. Злива паралізувала місто, затопивши дороги та спричинивши затори. 

Навіс і деякі опорні балки впали в зоні вильоту внутрішніх рейсів терміналу № 1 близько 5 години ранку, пошкодивши автомобілі в зоні посадки та висадки. Усі вильоти рейсів із терміналу, де стався інцидент, тимчасово призупинили.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Рятувальники розчищали завали та шукали тих, хто застряг, повідомила адміністрація аеропорту.

На відео місцевих новин показано таксі, що застрягло під обваленим стовпом.

Інші термінали працювали у звичайному режимі.

Міністр цивільної авіації К. Раммохан Найду заявив, що він “особисто спостерігає за інцидентом обвалення даху в аеропорту Т1 Делі”. 

У березні прем'єр-міністр Нарендра Моді урочисто відкрив нову частину терміналу. Очікуючи, що опозиція використає інцидент проти уряду Моді, Найду роз’яснив, що зруйнувалася стара будівля, відкрита в 2009 році.

  • У травні в аеропорту Схіпгол, що обслуговує Амстердам, під час підготовки літака нідерландської компанії KLM до здійснення рейсу в Данію людина потрапила до двигуна. Інцидент став смертельним.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies