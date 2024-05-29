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Температура в столиці Індії піднялася до рекордного рівня

Спека триває вже тиждень, у низці районів Делі обмежели водопостачання.

Температура в столиці Індії піднялася до рекордного рівня
Мешканці Нью-Делі стикаються з нестачею води через підвищення температури
Фото: EPA/UPG

Температура в столиці Індії Делі піднялася до рекордного рівня ‒ майже перевищивши позначку в 50 градусів Цельсія, пише Німецька хвиля.

Спека триває вже тиждень і може призвести до мастшатбного дефіциту води. У столиці вже обмежили постачання води у низку районів.

Метеорологічний департамент Індії повідомив про “сильну спеку”.  Дві станції в передмістях Делі ‒ Нарелаі та Мунгешпурі ‒ зафіксували до 49,9 градусів Цельсія. 

Влада оголосила червоний рівень небезпеки для низки регіонів країни на північному заході. Він передбачає “дуже високу ймовірність” розвитку у людей “теплових захворювань і теплового удару”. Мешканців закликають до “надзвичайної обережності”.

Спека змусила закрити школи в деяких містах і селищах на півночі Індії. У лікарнях спостерігається сплеск теплових ударів, особливо серед робітників, які працюють на відкритому повітрі.

За словами метеорологів, температура піднялася на дев'ять градусів вище, ніж очікувалося. У травні 2022 року температура в деяких районах Делі досягла 49,2 градуса за Цельсієм.

Мешканці Нью-Делі стикаються з нестачею води через підвищення температури
Фото: EPA/UPG
Мешканці Нью-Делі стикаються з нестачею води через підвищення температури

У березні у Бразилії зафіксували новий рекорд індексу спеки ‒ він сягнув 62,3 градусів за Цельсієм і став найвищим показником за десятиліття.

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