З червня зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду для непобутових споживачів. Нова вартість набуде чинності з 1 червня 2024, йдеться на сайті комісії.

Вода подорожчає залежно від регіону. У Києві тариф на водопостачання збільшиться приблизно на 50%, а на водовідведення – на 60%. У Львові водопостачання дорожчає на 39%, відведення – на 43, пише "Ліга".

Для Харкова, який зазнає постійних російських ударів, тариф залишиться, як був.

Для побутових споживачів вартість води також не зміниться.

Востаннє тариф на воду для непобутових споживачів піднімали в 2022.