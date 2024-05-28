З червня зростуть тарифи на воду для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тарифи на воду для непобутових споживачів. Нова вартість набуде чинності з 1 червня 2024, йдеться на сайті комісії.
Вода подорожчає залежно від регіону. У Києві тариф на водопостачання збільшиться приблизно на 50%, а на водовідведення – на 60%. У Львові водопостачання дорожчає на 39%, відведення – на 43, пише "Ліга".
Для Харкова, який зазнає постійних російських ударів, тариф залишиться, як був.
Для побутових споживачів вартість води також не зміниться.
Востаннє тариф на воду для непобутових споживачів піднімали в 2022.
- В Україні розглядають можливість підняття тарифу на електроенергію. Торік ціни вже переглядали, але в уряді кажуть, що у зв'язку з новими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури виникла необхідність ще більших витрат на ремонт.
- Новий тариф ще не сформували, та в Міненерго кажуть, що він повинен бути "посильним" для населення.