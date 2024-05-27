Епіцентр підтримає родини загиблих та постраждалих у Харкові

Компанія Епіцентр простягне руку допомоги всім, хто постраждав під час жахливої трагедії в Харкові.

“Наші серця розбиті цією жахливою трагедією. Сьогоднішній день об’явлено днем жалоби по всій групі компаній. Втім, наш біль та сум не порівняти зі скорботою тих, хто втратив близьких. Ми надамо допомогу родинам тих, хто загинув та постраждав під час ворожого удару по Епіцентру в Харкові. Молимося за душі загиблих та просимо Господа допомогти пораненим швидше одужати”, - зазначила PR-директор компанії Епіцентр Юлія Чудновець.

Також компанія висловила слова подяки співробітникам, які попри загрозу своєму життю допомагали вивести людей з палаючої будівлі, рятувальникам, пожежникам та правоохоронцям, які боролися за кожне життя.

Родини всіх, хто загинув під час ворожого удару по торговельному центру отримають по 1 млн грн. Всі витрати на поховання компанія візьме на себе. Сім'ям, де залишаються неповнолітні діти, Епіцентр виплачуватиме допомогу на кожну дитину у розмірі 10 тис. грн на місяць до досягнення 18 років. Всім постраждалим буде надане повне медичне забезпечення, компенсовані витрати на лікування та реабілітацію.

Наразі відомо, що під час влучання ворога у торговельний центр загинуло щонайменше двоє співробітників компанії, ще 8 вважаються зниклими безвісти. Також невідома доля 4 промоутерів, які працювали в торговому залі.

Водночас станом на 15:00 понеділка за інформацією Харківської обласної прокуратури кількість загиблих зросла до 18 людей, поранених - 48 осіб, а безвісти зниклими вважаються п’ятеро.

Біля торгового центру в Харкові буде встановлено меморіал з квітами та свічками, де можна вшанувати пам'ять загиблих.