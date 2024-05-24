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Офіційний курс гривні перетнув позначку в 40,11 грн/$

Водночас на готівковому ринку долар подорожчав на 27 коп.

Офіційний курс гривні перетнув позначку в 40,11 грн/$
Фото: minfin.com.ua

Національний банк України (НБУ) після ослаблення офіційного курсу гривні в четвер на 10 коп., знизив його в п'ятницю ще на 19 коп., до нового мінімуму - 40,1153 грн/$1, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на дані центробанку.

Довідкове значення курсу нацвалюти, що встановлюється НБУ на 12:00, у п'ятницю аналогічно знизилося на 19 коп. - до 40,0752 грн/$1.

На готівковому ринку долар подорожчав на 27 коп. - до 40,44 грн/$1.

З початку 2024 року офіційний курс гривні опустився на 5,6%, або на 2,11 грн, а з моменту переходу Нацбанку 3 жовтня 2023 року до режиму керованої гнучкості - на 9,7%, або на 3,55 грн.

Таким чином офіційний курс наблизився до закладеного середньорічного курсу в державному бюджеті на 2024 рік - 40,7 грн/$1.

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