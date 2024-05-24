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НБУ збирається обмежити вихідні перекази з картки на картку: до 30 разів і 100 000 гривень на місяць

Обмеження розробили у зв'язку з рішенням РНБО про протидію нелегальному гральному бізнесу.

НБУ збирається обмежити вихідні перекази з картки на картку: до 30 разів і 100 000 гривень на місяць
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ

Національний банк України збирається обмежити переказ коштів з карти на карту 30 операціями на місяць. Йдеться лише про вихідні перекази, а от приймати на свою картку платежі можна буде, як і раніше, необмежено. Про це заступник голови НБУ Дмитро Олійник розповів на зустрічі з журналістами, пише Forbes.

Остаточно варіант обмежень ще не затвердили. Робочий варіант полягає в тому, аби людина могла переказувати зі своєї картки на картку інших людей не більше 30 разів на місяць і суму до 100 000 гривень.

Обмеження базується на рішенні Ради національної безпеки і оборони щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, додає "Ліга".

"Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче", – сказав Дмитро Олійник.

Нацбанк аргументує це збільшенням кількості тіньових фінансових операцій, відомих як "дропи" або "грошові мули". Вони полягають у купівлі шахраями у громадян, зокрема пенсіонерів та студентів, персональних даних та відкриття на них банківських карток. Через ці картки проходять сотні і тисячі трансакцій, переважно на суму менше 400 000 гривень, аби уникнути фінансового моніторингу. 

Олійник сказав, що такі схеми використовують у різних сферах: від виплати зарплат у конвертах до операцій з торгівлі наркотиками. 

"Обмеження на перекази не викорінить ці схеми, а поки лише ускладнить роботу шахраїв, вважають у Нацбанку. Тож це лише перший крок для боротьби зі схемами, наступні потребуватимуть змін до законодавства, уточнив Олійник", – йдеться у матеріалі Forbes. 

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