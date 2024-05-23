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НБУ готується встановити українцям ліміти на карткові перекази

На вихідні перекази обмеження можуть скласти 100 000 грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку.

НБУ готується встановити українцям ліміти на карткові перекази
Банківські картки
Фото: Pixabay

Нацбанк України готує проєкт рішення, яким обмежать карткові перекази і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами, передає LIGA.net.

Серед змін - ліміти на вихідні P2P-перекази у розмірі 100 000 грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку. Крім того, упродовж місяця мають намір запровадити обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що за підрахунками фінустанови, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. "Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче", - зауважив Олійник.

НБУ не планує обмежувати вхідні транзакції, щоб не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До речі, за наявності підстав і підтверджень ліміти можуть збільшувати, але в окремих випадках.

Нацбанк вважає, що обсяги подібних тіньових переказів можуть становити мільярди гривень. Також використовуються картки фізичних осіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані. Опісля через картки пенсіонерів чи студентів, які на місяць мають дохід кілька тисяч гривень, можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

Починаючи з осені 2023 року Нацбанк почав фіксувати аномальне зростання обсягів P2P-переказів по системі, а також зростання кількості карток, з яких здійснюють такі перекази, також зросли середні суми переказу в окремих банків-емітентів. 

Наприклад, НБУ отримав інформацію від одного з найбільших банків-емітентів про виявлені дропи (це люди, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу) – це понад 10 000 клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4000 скомпрометованих карток за аналогічний період.

Наша держава, за оцінками аналітиків CASE Україна, втрачає не менш ніж 100 млрд грн на рік через схеми з ПДВ, контрафакт, сірий ринок підакцизних товарів, заробітні плати "у конвертах" тощо.

Нацбанк прогнозує, що у перспективі після зміни законодавства можуть запровадити реєстри таких карток, а для фінансових компаній можуть запровадити вимоги щодо наявності уставного капіталу, який буде прив'язаний до відсотків операцій від суми платежів.

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