Фонд держмайна планує цього літа провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель

Начальниця управління євроінтеграції та міжнародного співробітництва Олеся Мизіна повідомила, що Фонд державного майна України (ФДМ) планує цього літа провести перші аукціони зі здачі в оренду сільськогосподарських земель, що перебувають під його управлінням, передає Інтерфакс-Україна.

"Державні сільськогосподарські землі здаватимуть в оренду вітчизняним і міжнародним інвесторам. Залежно від використання землі термін оренди становитиме 14 або 25 років", – повідомила Олеся Мизіна на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі "Швидке відновлення України" у Люксембурзі.

Мизіна уточнила, що загалом у держави понад 800 тис. га земель. Під управлінням ФДМ перебувають 386 тис. га сільгоспземель, з яких на аукціони першого пулу заплановано виставити 109 тис. га.

Серед інших цікавих активів, окрім 19 об'єктів великої приватизації, представниця фонду виділила хлібоприймальні підприємства, значну кількість об'єктів у всій Україні для проєктів brownfield, які мають великий потенціал для інвестицій, оскільки мають усю необхідну інфраструктуру.

Начальниця управління додала, що в червні-липні на продаж буде виставлено готелі "Україна" і "Козацький", що розміщені в самому центрі Києва.

"Ми розраховуємо на інвестиційні фонди, девелоперів, яким будуть цікаві такі активи. Вони могли б придбати ці готелі і, наприклад, забезпечити їм співпрацю у відомих готельних мережах", – зазначила представниця ФДМ.

За її словами, цікаві об'єкти є і серед націоналізованих активів, наприклад підприємство з виробництва газобетону "Аерок".

"Кожен долар США, який ми отримуємо від приватизації, приносить в економіку України ще чотири долари США за рахунок створення робочих місць, за рахунок модернізації наявних потужностей або нових технологій, і саме тому приватизація є одним з ефективних способів інвестування в українську економіку", – підсумувала Мизіна.