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Шмигаль: Ситуація в енергосистемі важка, треба розробити справедливі графіки відключень споживачів

Імпорт не дозволяє перекрити втрати від російських обстрілів, тому доводиться відключати електропостачання.

Шмигаль: Ситуація в енергосистемі важка, треба розробити справедливі графіки відключень споживачів
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабмін

Ситуація в енергосистемі України важка, тому доводиться відключати електропостачання. Важливо, аби графіки вимкнень споживачів мають бути раціональними, справедливими та рівномірними. 

Про це на засіданні уряду 21 травня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що Міністерство енергетики й Укренерго отримали доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

"Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", - зазначив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що внаслідок російських обстрілів Україна втратили 8 ГВт потужності і змушена імпортувати електроенергію.

"Через значний дефіцит продовжуємо рекордні обсяги імпорту електроенергії з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає 1,7 ГВт. Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому «Укренерго» змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", - пояснив прем'єр-міністр.

Шмигаль додав, що Президент Володимир Зеленський поставив перед урядом, місцевою владою та енергетичними підприємствами декілька завдань:

  • продовжувати інтенсивне відновлення генерації та розподільчих мереж;
  • максимально заощаджувати енергоспоживання;
  • налагодити комунікацію із суспільством.

Глава уряду наголосив, що критичну інфраструктуру продовжать забезпечувати альтернативними засобами генерації. Окрему увагу приділять забезпеченню автономного живлення закладів освіти. 

"Особливо це стосується профтехосвіти, де важливо продовжувати офлайн навчання. Зараз у нас на 606 закладів профтехосвіти є 1417 генераторів. Завдання МОН та місцевій владі — забезпечити необхідні ресурси для роботи цих генераторів", - сказав Шмигаль.

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