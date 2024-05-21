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Генштаб: Сили оборони уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон»

Ворог активізував штурмові дії на Харківському напрямку, Покровський – залишається одним з найгарячіших.

Генштаб: Сили оборони уразили в Севастополі російський ракетний корабель «Циклон»
Ракетний корвет "Циклон" проекту 22800 "Каракурт" зі складу ЧФ РФ
Фото: з відкритих джерел

Упродовж дня кількість бойових зіткнень на всіх ділянках фронтузросла до 74. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, також ворог значно активізувався на Харківщині.

За уточненими даними Генерального штабу ЗСУ, у ніч на 19 травня Збройні сили уразили російський ракетний корабель «Циклон» проекту 22800.

Ситуація на фронті станом на 16:00:

На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів проводили штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Українські захисники стали на заваді атаці ворога в напрямку населеного пункту Слобожанське. Тривають бойові дії на півночі Вовчанська і в районі Стариці. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку число бойових зіткнень збільшилося до 10. Крім Білогорівки, де продовжуються активні бойові дії, противник намагався наступати поблизу населеного пункту Виїмка.

На Краматорському напрямку від ранку відбувається бій у районі Андріївки, а кількість ворожих штурмів від початку доби тримається на позначці дев’ять.

На Покровському напрямку російські окупанти підтримують високу інтенсивність бойових дій та вже 27 разів здійснювали спроби прорвати оборону наших військ. Ситуація залишається загострена, однак під контролем українських захисників.

На Придніпровському напрямку противник тричі з початку дня починав штурми, спрямовані на плацдарми Сил оборони на лівому березі річки Дніпро. Успіху не мав. 

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. 

"Наші підрозділи – напоготові, щоб не дозволити російським окупантам реалізувати їхні наступальні плани", ідеться у повідомленні Генштабу.

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