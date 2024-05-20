В ОК "Південь" заявили про можливу втрату Росією останнього носія "Калібрів" у Криму

Росія, ймовірно, втратила 19 травня останній носій ракет "Калібр" у Криму – корабель Чорноморського флоту "Циклон".

Про це повідомив керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону, коментуючи інформацію про ймовірне ураження у Севастополі ракетоносія, передає Укрінформ.

"Було уражено, мабуть, весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер перебувають. Решту інформації зараз ми верифікуємо, але, звісно, є така вірогідність, що Чорноморський флот у Криму втратив останнього носія крилатих ракет", – зазначив Плетенчук.

Він зауважив, що слід дочекатися офіційного підтвердження інформації.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у тимчасово окупованому Севастополі імовірно потоплений корабель ВМФ Росії "Циклон", який є носієм "Калібрів". Зазначалося, що він потрапив під ракетний удар, внаслідок якого загинули шестеро військових ЧФ РФ, ще 11 дістали поранення.