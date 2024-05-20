Головне за ніч та ранок понеділка, 20 травня: нічна атака "шахедів", евакуація з Харківщини

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою "Іскандер-М", а також застосували 29 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ, що в Росії, повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

У результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Упродовж тижня 13-19 травня відбулося понад 850 бойових зіткнень, тобто інтенсивність боїв порівняно з попереднім тижнем зросла. Росія завдала 38 ракетних і понад 680 авіаударів, здійснила понад 810 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ та населених пунктах.

Про це речник Генштабу Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону. За його словами, ворог продовжує зосереджуватися на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверськом, Покровському, Краматорському, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

"Незважаючи на численні втрати в особовому складі та військовій техніці, російський агресор намагається витіснити наші війська з займаних позицій", – сказав він.

Сили оборони протидіють спробам противника, за сприятливих умов – контратакують і, в разі потреби, діють маневром.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1400 окупантів та 50 бойових броньованих машин ворога. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 493 690 чоловік особового складу, 1076 реактивних систем залпового вогню і 354 літаки.

Про інші втрати ворога – в новині.

Із трьох районів Харківської області вже евакуювали 10573 людей. Йдеться про евакуацію із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів. Окупанти продовжують терор області, є поранені та загиблі.

Більше інформації – в новині.

У ніч на понеділок, 20 травня, в північно-західному регіоні Ірану рятувальники знайшли гелікоптер, на борту якого перебували президент Ірану Ебрагім Райсі та інші високопосадовці. Всі пасажири повітряного судна загинули.

Про це пише АР, Товариство Червоного Півмісяця та напівофіційне іранське інформагентство Mehr.

АР уточнило, що, за словами голови Іранського товариства Червоного Півмісяця Піра Хоссейна Коліванда, гелікоптер побачили на світанку з відстані близько 2 кілометрів.

На той час з моменту зникнення гелікоптера минуло 12 годин.

Окрім президента Раїсі, загинули міністр закордонних справ Ірану Хусейн-Амір Абдуллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі та інші.

Раніше Reuters повідомили, що гелікоптер, у якому перебували Раісі та міністр закордонних справ Хоссейн Амірабдоллахян, повністю згорів під час аварії.

Зазначається, що вертоліт врізався в гірську вершину, хоча офіційних відомостей про причини катастрофи не було.

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