«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
«Лютий» у травні. Синхронний удар камікадзе по трьох регіонах Росії
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
ГоловнаСуспільствоВійна

РосЗМІ: унаслідок атаки на аеродром "Кущевська" в Росії пошкоджено винищувач Су-27

Щонайменше три безпілотники росіяни збити не змогли. 

РосЗМІ: унаслідок атаки на аеродром "Кущевська" в Росії пошкоджено винищувач Су-27
Су-27
Фото: відкриті дані

Унаслідок учорашньої атаки безпілотників на російський аеродром "Кущевська" пошкоджено винищувач Су-27, повідомив російський телеграм-канал Astra з посиланням на джерела.

За їхніми даними, принаймні три безпілотники росіяни збити не змогли. Вони вдарили по території військового аеродрому в станиці Кущівська Краснодарсього краю.

Унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено винищувач та аеродром. 

Су-27 – важкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Експлуатується з 1985 року. 

  • У ніч на 29 травня безспілотники атакували військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський нафтопереробний завод. По аеродрому, за даними співрозмовників редакції, СБУ відпрацювала спільно з військовими.
  • Окрім того, бійці ГУР вдарили по НПЗ. За допомогою трьох вибухових пристроїв уражено і знищено вертикальні резервуари з паливом на нафтобазі, яку Росія використовує у військових цілях. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies