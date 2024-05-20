РосЗМІ: унаслідок атаки на аеродром "Кущевська" в Росії пошкоджено винищувач Су-27

Унаслідок учорашньої атаки безпілотників на російський аеродром "Кущевська" пошкоджено винищувач Су-27, повідомив російський телеграм-канал Astra з посиланням на джерела.
За їхніми даними, принаймні три безпілотники росіяни збити не змогли. Вони вдарили по території військового аеродрому в станиці Кущівська Краснодарсього краю.
Унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено винищувач та аеродром.
Су-27 – важкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Експлуатується з 1985 року.
- У ніч на 29 травня безспілотники атакували військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський нафтопереробний завод. По аеродрому, за даними співрозмовників редакції, СБУ відпрацювала спільно з військовими.
- Окрім того, бійці ГУР вдарили по НПЗ. За допомогою трьох вибухових пристроїв уражено і знищено вертикальні резервуари з паливом на нафтобазі, яку Росія використовує у військових цілях.