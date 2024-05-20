РосЗМІ: унаслідок атаки на аеродром "Кущевська" в Росії пошкоджено винищувач Су-27

Щонайменше три безпілотники росіяни збити не змогли.

Унаслідок учорашньої атаки безпілотників на російський аеродром "Кущевська" пошкоджено винищувач Су-27, повідомив російський телеграм-канал Astra з посиланням на джерела.

За їхніми даними, принаймні три безпілотники росіяни збити не змогли. Вони вдарили по території військового аеродрому в станиці Кущівська Краснодарсього краю.

Унаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено винищувач та аеродром.

Су-27 – важкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Експлуатується з 1985 року.