У Миколаївській області вночі знищили 16 "шахедів", одна жінка постраждала

В ніч на 20 травня у Миколаївській області сили ППО знищили 16 ворожих "шахедів". Через падіння уламків загорілося одне приватне домоволодіння, жінка отримала опіки.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 20 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 16 БпЛА типу "Shahed 131/136", – написав він у телеграмі.

Зранку, 20 травня, близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття ворожого БпЛА типу «Shahed-131/136» уламками пошкоджено дах та стелю приватного домоволодіння. Також сталося займання, під час гасіння якого жінка опіки, їй надано медичну допомогу амбулаторно.

Також вчора, 19 травня, о 07:38 та 17:42 під ворожим артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, 19 травня, о 21:33 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Україну 29-ма "шахедами", тапок запустили по Харківщині балістичну ракету "Іскандер-М". В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.