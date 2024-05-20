Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Усик переміг Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
Вертоліт іранського президента здійснив жорстку посадку. Інформації про стан Райсі немає, ‒ ЗМІ (оновлено)
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
В Україні далекобійники перекрили частину траси Київ-Одеса через новий закон про мобілізацію
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Повторна ВЛК для «обмежено придатних». Міноборони оновило список захворювань. Як це працюватиме
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Президент Євроради прокоментував аварію гелікоптера очільника Ірану
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
Переможець Євробачення вимагає запровадити у Швейцарії третій гендер
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
На війні загинув пілот винищувальної авіації Денис Василюк
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
Красюк: «Рефері вкрав нокаут в Усика»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаївській області вночі знищили 16 "шахедів", одна жінка постраждала

Уламками ворожого безпілотника пошкоджене приватне домоволодіння.

У Миколаївській області вночі знищили 16 "шахедів", одна жінка постраждала
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

В ніч на 20 травня у Миколаївській області сили ППО знищили 16 ворожих "шахедів". Через падіння уламків загорілося одне приватне домоволодіння, жінка отримала опіки.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"У ніч на 20 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 16 БпЛА типу "Shahed 131/136", – написав він у телеграмі. 

Зранку, 20 травня, близько 04:00 у Миколаївському районі внаслідок збиття ворожого БпЛА типу «Shahed-131/136» уламками пошкоджено дах та стелю приватного домоволодіння. Також сталося займання, під час гасіння якого жінка опіки, їй надано медичну допомогу амбулаторно.

Також вчора, 19 травня, о 07:38 та 17:42 під ворожим артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Крім того, 19 травня, о 21:33 ворог спрямував дрон-камікадзе типу FPV по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Україну 29-ма "шахедами", тапок запустили по Харківщині балістичну ракету "Іскандер-М". В результаті протиповітряного бою усі 29 "шахедів" збито у Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies