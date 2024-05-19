Потепління дозволить уникнути відключень електроенергії вночі та зранку, – Укренерго

Однак повністю уникнути відключень поки не вдасться, вони триватимуть ще упродовж місяців.

Потепління дещо знизило рівень споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дасть можливість не відключати споживачів упродовж ночі та вранці, як це було минулого тижня. Проте відключень не уникнути.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Якщо порівнювати з минулим тижнем, то погодні умови будуть більш сприятливими, температура навколишнього середовища очікується вищою. Відповідно, споживання буде трохи меншим, ніж було минулого тижня. Тому ми сподіваємося, що це дасть можливість уникати відключень вночі, як це було подекуди цього тижня, і також в період ранкового максимуму споживання", – сказав Кудрицький.

Проте завтра, 20 травня з 6 вечора до опівночі будуть вірогідно застосовані графіки погодинних вимкнень для промисловості й населення у зв’язку з тим, що в енергосистемі не вистачає потужності для того, щоб покрити вечірній пік споживання.

За словами Кудрицького, повністю уникнути відключень поки не вдасться. Вимушені обмеження триватимуть ще упродовж місяців – і влітку, і восени та взимку. Аж доки не вдасться відновити пошкоджені російськими атаками об’єкти генерації.

"Ми зараз у такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит виробництва електроенергії, електростанції швидко відновити після таких тяжких пошкоджень неможливо. Тому дефіцити час від часу виникатимуть, і вимкнення споживачів, графіки відключень можуть повертатися час від часу. Нам усім треба бути до цього готовими", – додав очільник Укренерго.