ЗСУ зміцнили позиції на Харківщині, – Зеленський

Армія РФ не може розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ

Збройні сили України протягом минулого тижня зміцнили свої позиції на Харківщині та ефективно знищують окупанта на Донеччині – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших", – сказав президент.

За словами глави держави, окупанти не досягли своєї мети – розтягнути сили України та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

"Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР «Кракен» і «Артан» та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! А також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці", – додав Зеленський.

Він зазначив, що головонокомандувач генерал Олександр Сирський перебуває на передовій, безпосередньо в бойових бригадах.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог трохи зупинив активність. Ситуація на фронті залишається складною, водночас, контрольованою Силами оборони України.