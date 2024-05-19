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ЗСУ зміцнили позиції на Харківщині, – Зеленський

Армія РФ не може розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

ЗСУ зміцнили позиції на Харківщині, – Зеленський
Зеленський під час спілкування зі ЗМІ
Фото: ОПУ

Збройні сили України протягом минулого тижня зміцнили свої позиції на Харківщині та ефективно знищують окупанта на Донеччині – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших", – сказав президент.

За словами глави держави, окупанти не досягли своєї мети – розтягнути сили України та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини.

"Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР «Кракен» і «Артан» та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! А також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці", – додав Зеленський.

Він зазначив, що головонокомандувач генерал Олександр Сирський перебуває на передовій, безпосередньо в  бойових бригадах.

За даними Генштабу, на Харківському напрямку ворог трохи зупинив активність. Ситуація на фронті залишається складною, водночас, контрольованою Силами оборони України. 

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