Міненерго схвалило дорожню карту проєкту "розумні мережі", щоб економити електроенергію

Планують зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні на 6 млрд кВт*год щорічно.

Міністерство енергетики України схвалило Дорожню карту розвитку "розумних мереж", завдяки якій планують зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні на 6 млрд кВт*год щорічно.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства енергетики.

Зазначається, що дорожня карта передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Це потрібно для того, аби зробити її більш збалансованою та захищеною, стійкішою в умовах воєнних ризиків.

Згідно з дорожньою картою, відновлення пошкоджених російськими атаками об’єктів планується здійснювати із застосуванням "розумних" технологій. Зокрема, технології "мікромереж" є більш стійкими до воєнних факторів та природних лих.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, впровадження технології "розумних мереж" дозволить оптимізувати виробництво, передачу та споживання електроенергії, що стимулюватиме до зменшення втрат електроенергії.

"Впровадження технології «розумних мереж» дозволить зменшити втрати електроенергії в електромережах в цілому по Україні на 6 млрд кВт*год щорічно. Також це вплине на зменшення річного індексу SAIDI (показник тривалості перерв в електропостачанні) орієнтовно до 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС", – додали у міністерстві.

Дорожня карта розвитку "розумних мереж" передбачає також активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання і збору інформації, зокрема, систем "розумного обліку електроенергії". Також значна увага приділятиметься кібербезпеці.

У низці операторів системи розподілу, зокрема, державних "Хмельницькобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", вже реалізуються пілотні проєкти з розвитку "розумних мереж".