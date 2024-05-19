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На Контрактовій площі у Києві триває акція на підтримку військовополонених

Акція проводиться щотижня.

На Контрактовій площі у Києві триває акція на підтримку військовополонених
Фото: Анатолій Сірик

Сьогодні 12:00 на Контрактовій площі у Києві розпочалась щотижнева акція на підтримку військовополонених.

Організаторами заходу є родини військовополонених. 

Фото: Анатолій Сірик

Вони закликають киян та гостей міста долучитись до акції та вкотре привернути увагу до теми обміну військовополоненими, пише Вечірній Київ.

“Надскладна оборона міста тривала з 24 лютого по 20 травня 2022 року, ‒ цілих 86 днів, 82 з яких у повному оточенні, гарнізон “Маріуполь” бився проти переважаючих сил противника. Від того моменту захисники гарнізону переживають майже два роки страшне пекло полону. Приходьте нагадати про героїв та підтримати їхні родини”, ‒ закликають організатори.

Фото: Анатолій Сірик

Раніше звільнений з полону морський піхотинець Ілля «Смурф» Ільяшенко зазначав, що з кожним заходом людей стає дедалі більше.

“Я казав вже, що найкращі нагороди — повернені з полону побратими. Українцям необхідно більше говорити про полонених захисників Маріуполя та брати участь у мітингах на їх підтримку. Приходити на акції, ‒ це теж нагадування. Воно тільки здається, що немає сенсу в цьому всьому, але насправді сенс є. Світова спільнота це все бачить, все моніторить. Оборонці Маріуполя 86 днів стояли за всіх українців, 82 з них ‒ у повному оточенні. Чому українці так не стоять за них тепер? Не під кулями, а бодай на мирній акції”, ‒ казав Ільяшенко.

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик
Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

Фото: Анатолій Сірик

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