П’ять осіб загинули та шістнадцять людей отримали поранення. Окупанти били "Іскандерами".

Унаслідок обстрілів села Черкаська Лозова, п’ять осіб загинули та щонайменше п’ятнадцять людей отримали поранення. Серед поранених працівник поліції та фельдшер екстреної допомоги. Одна з загиблих — жінка на 7 вагітності.

Фото: поліція Харківської області

Про це повідомляють у поліції Харківської області.

Оновлення. За інформацією Олега Синегубова, ворог завдав ударів "Іскандером-М".

"Росіяни двічі нанесли удар по об‘єкту — знову застосовують тактику "подвійних ударів", яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників".

Фото: поліція Харківської області

Оновлення. Вже 16 поранених, серед них 8-річна дитина (легкі тілесні ушкодження). 8 поранених в тяжкому стані.

"Поліція документує наслідки обстрілу села Черкаська Лозова, — ідеться у повідомленні, — Серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер швидкої допомоги, які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання".

Фото: поліція Харківської області

У неділю, 19 травня, близько 11:00 до поліції надійшло повідомлення про обстріл села Черкаська Лозова Малоданилівської громади Харківської області. За адресою прибули поліцейські та медики.

У поліції зазначають, що вже через 20 хвилин ворог знову вдарив по тій самій вулиці.

Наразі відомо про п’ятьох загиблих та щонайменше п’ятнадцять поранених. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчими відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше глава Харківької ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що окупанти вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.