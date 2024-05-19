Головне за ніч та ранок неділі, 19 травня: 37 збитих "шахедів", знищений "Ковровець", перемога Усика

Уночі 19 травня російські окупанти атакували Україну 37-ма ударними ударними дронами типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Силам ППО вдалося знищити всі ворожі цілі, повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Усі 37 "шахедів" знищили у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Минулої доби на фронті російсько-української війни відбулося загалом 110 бойових зіткнень. За уточненою інформацією, ворог завдав трьох ракетних ударів із використанням чотирьох ракет, 59 авіаційних ударів, застосувавши 95 КАБів, та задіяв 58 ударних БПЛА типів “Shahed” і “Ланцет”.

Силами оборони України знищено морський тральщик “Ковровець”.

На Сіверському напрямку противник активізував спроби пошуку слабких місць в нашому бойовому порядку. З початку доби відбулося 15 атак на позиції Сил оборони. Ворог намагається прорватися в напрямку населених пунктів Білогорівка Луганської області та Роздолівка Донецької області, успіху не має.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1210 окупантів, майже півсотні артсистем та 2 одиниці спецтехніки ворога. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 492 290 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Під час повітряної тривоги у Харківському районі пролунали вибухи. Відомо, що росіяни вдарили по місцю літнього відпочинку у Малоданилівській громаді Харківського району.

За попередніми даними глави Харківської ОВА, у Малоданилівській громаді відомо про вісьмох постраждалих. Серед поранених фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої.

Для покриття дефіциту енергосистеми у нічні та ранкові години Україна 19 травня залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі.

Зокрема 18 травня для покриття споживання застосовувалась аварійна допомога з енергосистем Румунії, Словаччини та Польщі. У денні години Україна приймала надлишки електрики з енергосистеми Польщі.

"Залучення аварійної допомоги можливе і в години вечірнього максимуму споживання електроенергії", — додали у Міненерго.

Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Фʼюрі роздільним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі, повідомляє Sky Sports.

Бій тривав усі 12 раундів. Фінальні записки суддів – 115:112, 113:114, 114:113. Бій проходив в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Після перемоги Олександр Усик став володарем поясів за версіями WBA, WBC, WBO та IBF. Українець – перший в історії абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі в еру чотирьох основних поясів (з 2004-го – прим. LB.ua).

Крім того, Олександр Усик став другим абсолютним чемпіоном світу у важкій і суперважкій вазі після Евандера Голіфілда.

Матч-реванш між боксерами заплановано на жовтень 2024 року.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!