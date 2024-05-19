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У росіян виникли проблеми з логістикою у тимчасово окупованому Криму, — партизани

Окупанти досі не вивезли залишки установок С-400.

У росіян виникли проблеми з логістикою у тимчасово окупованому Криму, — партизани
пошкодежна установка С-400 в Джанкої
Фото: АТЕШ

Російські окупанти через ймовірні проблеми з логістикою досі не почали вивозити рештки установок С-400, які були пошкоджені унаслідок удару по аеродрому в Криму у квітні.

Про це пише партизанський рух "АТЕШ".

Партизани зазначають, що це може свідчити про ймовірні проблеми окупантів з логістикою в Криму. 

"Агент АТЕШ встановив, що ЗС Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ 16 квітня. Рештки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управлінням ресурсами противника", ідеться у повідомленні "АТЕШ".

Фото: АТЕШ

  • 17 квітня Сили оборони завдали ударів по військовому аеропорту в Джанкої. У місцевих Telegram-каналах повідомляли про пожежу і публікували відповідне відео. Партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що наразі відомо про пошкодження комплексу С-400 та ураження у районі командного пункту п'ятого зенітного ракетного дивізіону Повітряно-космічних сил РФ.
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