У росіян виникли проблеми з логістикою у тимчасово окупованому Криму, — партизани

Російські окупанти через ймовірні проблеми з логістикою досі не почали вивозити рештки установок С-400, які були пошкоджені унаслідок удару по аеродрому в Криму у квітні.

Про це пише партизанський рух "АТЕШ".

Партизани зазначають, що це може свідчити про ймовірні проблеми окупантів з логістикою в Криму.

"Агент АТЕШ встановив, що ЗС Росії так і не розпочали вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ 16 квітня. Рештки обладнання залишаються на території аеродрому, що свідчить про можливі проблеми з логістикою та управлінням ресурсами противника", ідеться у повідомленні "АТЕШ".

Фото: АТЕШ