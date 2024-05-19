Армія РФ уночі вдарила по Нікопольському району з артилерії. Як наслідок пошкоджені житлові будинки, санаторій та газогін.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під артилерійським вогнем опинилися Нікополь, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін. Загиблих та постраждалих немає.