Армія РФ уночі вдарила по Нікопольському району з артилерії. Як наслідок пошкоджені житлові будинки, санаторій та газогін.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Під артилерійським вогнем опинилися Нікополь, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.
Пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін. Загиблих та постраждалих немає.
- Впродовж доби ворог бив по Херсонщині: дві людини загинули, ще дві отримали поранення.