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Російська армія уночі атакувала Нікопольщину

Пошкоджена будівля санаторії, лінії електропередач і газогін.

Російська армія уночі атакувала Нікопольщину
удари по Нікопольщині
Фото: Сергій Лисак

Армія РФ уночі вдарила по Нікопольському району з артилерії. Як наслідок пошкоджені житлові будинки, санаторій та газогін.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під артилерійським вогнем опинилися Нікополь, Покровська сільська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджені санаторій, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, скутер. Понівечені лінія електропередач і газогін. Загиблих та постраждалих немає.

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