Головне за суботу, 18 травня: удари по Харкову, оборона Часового Яру, збиття російського штурмовика Су-25

Бої на Покровському напрямку, ворожі обстріли, загиблі у Вовчанську. Яким запам’ятається 815-й день повномасштабної війни.

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомила про збиття ще одного російського штурмовика Су-25. Про це йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці бригади.

"Зенітники 110-ки продовжують виписувати полумʼяні штрафи московитським літунам за незаконний перетин кордону. Знову прибили Су-25 ворога! Нині його рештки дотлівають в одній з донецьких посадок", - розповіли військові.

Це вже четверта така ціль на рахунків 110 бригади. Перший штурмовик їм вдалося збити 4 травня, другий - 11 травня, третій - 13 травня, а останній - 17 травня.

З-поміж 77 бойових зіткнень за цю добу сім станом на дев'яту вечора ще тривали. При цьому українські воїни чотири рази здійснювали штурмові дії з метою вибити противника із займаних позицій. Інформація уточнюється.

На Харківському напрямку впродовж доби відбувалося 10 боєзіткнень.

На Краматорському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14.

Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. Із 23 бойових зіткнень з початку доби надвечір чотири ще тривали. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни завдали авіаударів із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 18 травня – в нашій новині.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про відбиття чергового штурму росіян у Часовому Ярі. Відомство заявляє, що наразі у місті немає жодного окупанта.

“17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом – для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки. Воїни підрозділів активних дій Kraken, “Артан” та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніки й розбили ворожі лави”, – йдеться в повідомленні.

ГУР зазначає, що Часів Яр залишається під українським контролем.

У Вовчанську Харківської області під обстріл російських окупантів потрапило цивільне авто: двоє людей загинули, ще двоє зазнали поранень, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Відомо, що 16 травня четверо цивільних намагались на авто виїхати з м. Вовчанськ. Дорогою містом вони потрапили під ворожий обстріл. Унаслідок обстрілу 70-річний водій автівки та 83-річна пасажирка загинули на місці. Дружина водія та пасажир отримали поранення.

У суботу, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи. Пізніше мер міста Ігор Терехов повідомив про влучання по житловому сектору. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Пізніше очільник ОВА Олег Синєгубов додав, що серед поранених двоє дітей віком 13 та 16 років. Вони в легкому стані.

Згодом Харківська обласна прокуратура повідомила про те, що кількість постраждали збільшилася до шести - 8-річна дівчинка отримала гостру реакцію на стрес. Також пошкоджені щонайменше пʼять приватних домоволодінь, авто.

"Попередньо, війська рф вдарили по Харкову УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).", - додали у прокуратурі.

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