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“У Часовому Яру немає жодного окупанта”: ГУР показало відбиття чергового штурму ворога

17 травня 2024 року окупанти вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом, однак були розбиті українськими захисниками.

“У Часовому Яру немає жодного окупанта”: ГУР показало відбиття чергового штурму ворога
Фото: скріншот відео

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про відбиття чергового штурму росіян у Часовому Ярі. Відомство заявляє, що наразі у місті немає жодного окупанта.

“17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом – для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки. Воїни підрозділів активних дій Kraken, “Артан” та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніки й розбили ворожі лави”, – йдеться в повідомленні. 

ГУР зазначає, що Часів Яр залишається під українським контролем.

Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони відбили російський штурм Часового Яру і знищили понад 20 одиниць броньованої техніки ворога. Глава держави підкреслив, що кожен воїн також "зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку".

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