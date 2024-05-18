17 травня 2024 року окупанти вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом, однак були розбиті українськими захисниками.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про відбиття чергового штурму росіян у Часовому Ярі. Відомство заявляє, що наразі у місті немає жодного окупанта.

“17 травня 2024 року ворог вчергове спробував взяти місто Часів Яр штурмом – для атаки московити задіяли аж 20 одиниць техніки. Воїни підрозділів активних дій Kraken, “Артан” та Міжнародного Легіону ГУР МО України зірвали зухвалий намір ворога – спалили бронетехніки й розбили ворожі лави”, – йдеться в повідомленні.

ГУР зазначає, що Часів Яр залишається під українським контролем.

Сьогодні ввечері президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони відбили російський штурм Часового Яру і знищили понад 20 одиниць броньованої техніки ворога. Глава держави підкреслив, що кожен воїн також "зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку".