Невідомі вважали, що він із військкомату, оскільки перебував в автомобілі кольору хакі.

У Дніпрі молодики напали на військового медика і застосували проти нього балончик та розбили обличчя.

Цю інформацію поширив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

Потерпілий сидів у своєму камуфльованому бусі на узбіччі дороги, опустивши вікно. На нього напали невідомі у чорному одязі, вигукуючи образливі слова у його бік. Чоловіки вважали, що він із військкомату.

"Сподіваюся особи цих мразот що це зробили встановлять і вони понесуть покарання. Дивлюся що у більшості хлопчиків вже не Росія винна у війні, а представники ТЦК або ті хто у військовій формі", - відреагував Штефан.