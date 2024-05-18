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У Дніпрі молодики напали на військового медика

Невідомі вважали, що він із військкомату, оскільки перебував в автомобілі кольору хакі.

У Дніпрі молодики напали на військового медика і застосували проти нього балончик та розбили обличчя.

Цю інформацію поширив офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан.

Потерпілий сидів у своєму камуфльованому бусі на узбіччі дороги, опустивши вікно. На нього напали невідомі у чорному одязі, вигукуючи образливі слова у його бік. Чоловіки вважали, що він із військкомату.

"Сподіваюся особи цих мразот що це зробили встановлять і вони понесуть покарання. Дивлюся що у більшості хлопчиків вже не Росія винна у війні, а представники ТЦК або ті хто у військовій формі", - відреагував Штефан.

  • 18 травня стало відомо, що на Дніпропетровщині у місті Синельникове чоловік напав із ножем на сержанта Збройних Сил України, коли той з іншими військовослужбовцями ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних.
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