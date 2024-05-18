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На Дніпропетровщині чоловік напав із ножем на сержанта ЗСУ

Військовослужбовці ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних.

На Дніпропетровщині чоловік напав із ножем на сержанта ЗСУ
Український військовий

На Дніпропетровщині у місті Синельникове чоловік напав із ножем на сержанта Збройних Сил України, коли той з іншими військовослужбовцями ТЦК проводили оповіщення військовозобов’язаних.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

У результаті нападу військовослужбовець отримав ножове поранення руки. Постраждалому надали всю необхідну медичну допомогу.

Поліція нападника затримала, наразі відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, а також за фактом замаху на вбивство. 

"Нагадуємо, що посадові особи ТЦК та СП, які беруть участь або організовують оповіщення військовозобов’язаних, відповідно до законодавства є спеціальним суб’єктом, який виконує службові обов’язки під час правового режиму воєнного стану. Відтак образи, опір або перешкоджання їхній діяльності – матимуть наслідки, а порушники нестимуть адміністративну чи кримінальну відповідальність", - наголосили у Сухопутних військах.

Командування наголосило, що особовий склад ТЦК та СП, включно з ротами охорони – це переважно військовослужбовці, які втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах.

"Особливо звертаємо увагу українського суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України... Один з наслідків – українські воїни, які ризикували життям на фронті, отримали  поранення і контузії, знову ризикують життям, але вже в тилу, під час виконання своїх посадових обов’язків", - зазначили у Сухопутних військах.

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