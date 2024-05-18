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Міноборони анонсувало початок тестування е-черги до ТЦК

Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. 

Міноборони анонсувало початок тестування е-черги до ТЦК
е-черга до ТЦК
Фото: скриншот сторінки

Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до військкоматів.

Як повідомила пресслужба відомства, попередній запис вже можливий в 19 територіальний центрах комплектації. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького. 

Щоб записатись до е-черги, необхідно вибрати на сайті міністерства ТЦК та СП, в якому людина перебуває на обліку або за місцем актуальної реєстрації. Тоді ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону і отримати повідомлення з датою та часом візиту.

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