Міноборони анонсувало початок тестування е-черги до ТЦК

Міністерство оборони України розпочало тестування нового сервісу — електронної черги до військкоматів.

Як повідомила пресслужба відомства, попередній запис вже можливий в 19 територіальний центрах комплектації. Тестування відбувається в окремих центрах Києва, Харкова, Одеси, Дніпра, Сум, Вінниці та Кропивницького.

Щоб записатись до е-черги, необхідно вибрати на сайті міністерства ТЦК та СП, в якому людина перебуває на обліку або за місцем актуальної реєстрації. Тоді ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону і отримати повідомлення з датою та часом візиту.